Kunst Solo-expositie Alexine Tjon in Bloemhof Redactie 15-09-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Vanaf 19 september is de nieuwe expositie van kunstenaar Alexine Tjon, getiteld Color Me Nature, te zien bij Landhuis Bloemhof. Deze solo-expositie bestaat uit levendige, abstracte mixed media-schilderijen waarin Tjon haar diepe verbinding met de natuur verkent. De tentoonstelling wordt geopend met een speciale avond.

Tijdens de opening zal Alexine’s dochter, Caitlin Heide, de eerste toespraak houden, gevolgd door een poëtische voordracht van Eva Breukink. Deze bijzondere avond belooft volgens de organisatoren een viering van kunst, familie en de serene schoonheid van de natuur te worden, gevangen in Alexine’s unieke stijl.

Kunstenaar

Alexine Tjon staat bekend om haar innovatieve gebruik van natuurlijke kleuren, gecombineerd met diverse texturen en technieken. Elk kunstwerk biedt een gelaagde compositie waarin acrylverf en andere materialen samenkomen om een driedimensionaal effect te creëren. Haar werken nodigen de kijker uit om ondergedompeld te worden in een dynamische weergave van de natuur.

Het creatieve proces van Tjon is intuïtief en organisch, wat haar kunst een uniek en spontaan karakter geeft. Ze gebruikt vaak onconventionele materialen om emoties en verschillende perspectieven op te roepen.

Tjon begon haar artistieke carrière in 2011 met een privéopdracht en heeft sindsdien deelgenomen aan verschillende groepsexposities, waaronder tentoonstellingen bij Landhuis Bloemhof.

Haar solotentoonstelling in Hotel Botanica in Kura Hulanda in 2023 kreeg veel lof en heeft de weg vrijgemaakt voor haar huidige expositie Color Me Nature. De expositie is tot en met 2 november te zien zijn bij Landhuis Bloemhof.

Workshop

Naast de tentoonstelling biedt Alexine Tjon een meerdaagse workshop aan waarin deelnemers de kans krijgen om haar technieken en materialen te verkennen. Deze workshops vinden plaats op zaterdagochtenden van 9:00 tot 11:00 uur. Voorinschrijving is inmiddels geopend voor geïnteresseerden.

Landhuis Bloemhof, gelegen aan de Santa Rosaweg 6, is een historisch cultureel centrum op Curaçao, gewijd aan het promoten van lokale kunst en cultuur. Door middel van diverse tentoonstellingen, workshops en evenementen blijft Landhuis Bloemhof een belangrijk platform voor artistieke expressie op het eiland.

