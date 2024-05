Evenementen Solo expositie van Curaçaose Adara Godschalk in Bloemhof Redactie 18-05-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De eerste solo-expositie van lokale kunstenares Adara Godschalk wordt vrijdag 24 mei om 19:00 uur bij Landhuis Bloemhof geopend. Met de expositie ‘A Little Forever’ bestaande uit olieverfschilderijen maakt deze opkomende kunstenares haar debuut op Curaçao. Kunstverzamelaar en zus Daniek Godschalk neemt de honeurs van de opening voor rekening. ‘A Little Forever’ is te zien tot en met 22 juni.

Geboren uit een Mexicaanse moeder en een Nederlandse vader op het eiland Curaçao, leerde Adara van jongs af aan de waarde van diversiteit kennen. Op zoek naar identiteiten in de uithoeken van de wereld, ontdekte ze dat de omvang van onze realiteit zowel troostend als confronterend kan zijn.

“Om te kunnen overleven, moet je kunnen veranderen.” Haar werk is samengesteld door de stroom van het bestaan te verweven met de golven van haar rusteloze geest.

“Ik vind het belangrijk om te spelen met de wereld om ons heen om nieuwe manieren van kijken, denken en gedragen te creëren. Ik geloof dat chaos en momenten van onzekerheid essentieel zijn, omdat dat de momenten zijn waarop we leren groeien en veranderen.”

Met een obsessie voor kleur en menselijke ervaring neemt ze je mee op een surrealistische reis die het leven niet weerspiegelt, maar in plaats daarvan het leven transformeert.

Haar werk stelt je in staat om te spelen met de grenzen van je lichaam, je omgeving in vraag te stellen en na te denken over moderne omstandigheden door je bewegingsvrijheid te geven en chaos te omarmen. “Bij het verleggen van grenzen moeten we onbevreesd en fantasierijk zijn.”

Opleidingsreis

Adara Godschalk’s reis begon bij het IBB (Instituto Buena Bista) en omvat het behalen van een Bachelor of Arts (BA) with honors in Fine Art aan de Willem de Kooning Academie in 2021. Ze werkte als docent Performance Art aan de Hogeschool voorde Kunsten Utrecht (HKU) in januari 2020 en 2023. Opmerkelijk zijn verschillende nominaties voor prijzen, waaronder de Buning Brongers en Sluijters awards in 2022, evenals een nominatie als Best of Graduates door Ron Mandos in 2021.

In 2023 ontving Adara de ‘Artist Start’ subsidie van het Mondriaan Fonds en exposeerde ze haar werk op Art Rotterdam 2024. Daarnaast is haar kunst getoond in diverse groepstentoonstellingen, zoals haar solopresentatie op Unfair23 in Amsterdam in 2023, bij de Bijenkorf in samenwerking met The Creative House event in Rotterdam, de KunstRAI in Amsterdam met Kunst aan de Dijk in Kortenhoef, en een bijdrage aan “Johanna F. Zapata: Symbiosis” in Buitenplaats Doornburg in Maarssen, allemaal in 2022.