Politiek SP uit kritiek op ongelijkheid en misstanden op Bonaire en Curaçao Dick Drayer 23-10-2024

DEN HAAG – Tijdens de begrotingsbehandeling heeft Kamerlid Michiel van Nispen van de Socialistische Partij (SP) scherpe kritiek geuit op de bestuurlijke cultuur en de sociaaleconomische ongelijkheid op de Caribische eilanden binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Van Nispen stelde dat de samenwerking tussen Nederland en de eilanden niet gelijkwaardig is en wees op misstanden zoals armoede, klassenjustitie en een gebrek aan sociale vooruitgang.

Van Nispen merkte op dat de opbrengsten van de eilanden niet eerlijk verdeeld worden en dat veel publieke voorzieningen zijn geprivatiseerd. Hij hekelde de ontoegankelijkheid van stranden en de verkoop van monumentale panden aan private investeerders. Volgens Van Nispen is de kloof tussen de elite en de bevolking een groot probleem dat te weinig aandacht krijgt.

Ook uitte hij zorgen over de situatie in de gevangenis op Curaçao, waar sprake zou zijn van ernstige misstanden, voortdurende criminaliteit en schendingen van mensenrechten. Volgens Van Nispen is er een gevoel van klassenjustitie, waarbij kleine criminelen worden aangepakt, maar witteboordencriminaliteit van invloedrijke personen onbestraft blijft. Hij drong er bij de staatssecretaris op aan om meer grip te krijgen op financiële misdrijven die de integriteit van het bestuur in gevaar brengen.

Ten slotte richtte Van Nispen zich op Bonaire, waar de bevolking explosief groeit en voorzieningen zwaar onder druk staan. Hij pleitte voor strengere regulering om de sociale en economische binding van de eilandbewoners te beschermen en vroeg om een wijziging van de wet die Europese Nederlanders vrij vestigingsrecht verleent op de eilanden. “De Bonairianen verliezen langzaam hun land, taal en cultuur,” waarschuwde hij.

