Sport Spannende start Van Straat naar Stadion-toernooi Dick Drayer 11-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Van Straat naar Stadion-competitie van Fundashon Bicentini is spectaculair van start gegaan met twee boeiende wedstrijden waarin talent en passie centraal stonden. Jongbloed en Schelpwijk maakten indruk, elk op hun eigen manier.

Voor het team van Jongbloed was het een duel vol emoties. In hun eerste wedstrijd tegen Koraalspecht begonnen ze nerveus en kwamen ze snel met 0-7 achter. Maar een indrukwekkende comeback volgde, mede dankzij twee debutanten die zich sterk lieten zien. De achterstand slonk tot 6-7, waardoor de spanning volledig terugkwam. Toch trok Koraalspecht in de slotfase de overwinning naar zich toe en won uiteindelijk met 8-12. Ondanks de nederlaag bewees Jongbloed over talent en veerkracht te beschikken, wat veelbelovend is voor de rest van het toernooi.

In een andere wedstrijd won Schelpwijk overtuigend van Rooi Santu in een duel vol strijd en passie. Onder leiding van scheidsrechter Eric Santilus ging de wedstrijd fel van start. Schelpwijk bleek aanvallend gevaarlijk en uiterst effectief in de afronding. Rooi Santu bood fel tegenstand, maar moest uiteindelijk buigen voor de effectiviteit van de tegenstander. Met een duidelijke 10-5 overwinning onderstreepte Schelpwijk zijn status als serieuze titelkandidaat.

“Wat een passie en beleving van alle spelers! Dit was voetbal op z’n best,” aldus een enthousiaste Remko Bicentini.

De competitie biedt jonge spelers een kans om zich te ontwikkelen en hun talent te tonen op het veld, met als doel om uiteindelijk de stap naar een hoger niveau te zetten. Met deze eerste wedstrijden is de toon gezet voor een spannend toernooi.

17