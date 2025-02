Algemeen Spanning op Daaibooi neemt toe: Premier Pisas in overleg met partijen Dick Drayer 12-02-2025 - 3 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De spanningen tussen de eigenaresse van Daaibooi Beach Bar & Restaurant, Soenita Van Dongen, en de Koperativa di Piskadónan di Daaibooi (KPD) blijven voortduren. Van Dongen heeft juridische stappen ondernomen tegen KPD en andere ondernemers die volgens haar zonder vergunning commerciële activiteiten op het strand uitvoeren. Ze eist van de overheid handhaving en stelt dat haar klachten al drie jaar worden genegeerd.

Op 5 februari heeft Van Dongen via een deurwaardersbrief geëist dat KPD stopt met haar activiteiten, omdat ze illegaal zouden zijn. Een dag later stuurde ze een brief aan het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) en het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) waarin ze de chaotische situatie op het strand beschrijft en actie van de overheid eist. Volgens haar opereren KPD en andere ondernemers zonder de vereiste vergunningen en wordt er vanuit de overheid geen handhaving toegepast.

Gisteren voerde KPD, gesteund door bewoners van Willibrordus, actie tegen Van Dongen. De coöperatie stelt dat Van Dongen hen probeert te dwingen hun activiteiten te stoppen en dreigt met juridische stappen. Premier Gilmar Pisas, die verantwoordelijk is voor GMN, bezocht het strand om met de betrokken partijen te spreken. Hij verklaarde op de hoogte te zijn van de situatie en beloofde dat hij donderdagochtend met alle partijen in overleg zal gaan.

Juridische strijd en rechterlijke uitspraak

Daaibooi Beach Restaurant heeft eerder al een rechtszaak aangespannen tegen de overheid vanwege het uitblijven van handhaving tegen de volgens hen illegale commerciële activiteiten. Op 16 december vorig jaar oordeelde het gerecht dat de overheid binnen twee maanden een beslissing moet nemen over het handhavingsverzoek van Van Dongen. De rechter veroordeelde GMN tot het betalen van proceskosten aan Daaibooi Beach Restaurant, maar wees een verzoek om onmiddellijke maatregelen af​.

Uit de gerechtelijke documenten blijkt dat KPD en andere ondernemers sinds 2021 commerciële activiteiten uitvoeren zonder geldige vergunningen. De rechter bevestigde dat er geen officiële toestemming is verleend voor commerciële activiteiten op Daaibooi, behalve voor de snackbar van Van Dongen. MEO heeft vergunningen verstrekt zonder voorafgaand overleg met GMN, wat in strijd is met de geldende wetgeving​.

Van Dongen stelt dat er sprake is van intimidatie, discriminatie en sabotage tegen haar en haar onderneming. Ze benadrukt dat haar familie al 25 jaar het restaurant op Daaibooi beheert en dat de overheid nu moet ingrijpen.

De situatie escaleert verder omdat er beschuldigingen zijn dat bepaalde ondernemers politieke connecties hebben binnen MEO, GMN en het politiekorps KPC. Volgens Van Dongen zijn er sinds 2021 talloze meldingen gemaakt van illegale activiteiten, maar wordt er door de autoriteiten niet gehandhaafd​.

Laatste kans voor overheid

Van Dongen heeft de regering een ultimatum van vijf dagen gesteld om actie te ondernemen. Als er geen handhaving volgt, dreigt ze met verdere juridische stappen. “Dit is de laatste kans voor de overheid om te laten zien dat ze wetten en regels serieus nemen,” stelt ze.

