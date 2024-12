Sport Spanning stijgt in ‘Van Straat naar Stadion’-competitie Dick Drayer 12-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De spanning in de ‘Van Straat naar Stadion’-competitie van de Fundashon Bicentini is om te snijden! De koplopers en uitdagers zetten alles op alles, en de strijd wordt met de week intenser. De ongenaakbare nummer 1, wijkteam WETO, liet opnieuw zien waarom zij bovenaan de ranglijst staan. In een uitwedstrijd tegen Koraalspecht gaf WETO een ongekende show weg met een overtuigende 3-15 overwinning.

Het team lijkt in bloedvorm te verkeren en breidde hun voorsprong verder uit. “We trainen elke week hard, en onze afspraken worden altijd nagekomen. Dit project werpt echt zijn vruchten af,” aldus de trotse coach van WETO.

Ondanks de zware nederlaag kreeg Koraalspecht lof voor hun sportiviteit en doorzettingsvermogen. Vooral in de openingsfase creëerden zij kansen, maar het vizier stond helaas niet helemaal scherp genoeg.

ROOISANTU

Maar het meest beladen duel van deze speelronde was het treffen tussen ROOISANTU en FUIK. Beide teams wisten dat er veel op het spel stond: FUIK kon bij winst afstand nemen op de ranglijst, terwijl ROOISANTU juist op gelijke hoogte wilde komen.

ROOISANTU speelde thuis en greep vanaf de eerste minuut het initiatief. De voorhoede schitterde met flitsende aanvallen en de doelpuntenregen bleef niet uit: een klinkende 7-2 overwinning! De keeper van ROOISANTU speelde bovendien de wedstrijd van zijn leven, met een paar cruciale reddingen die de tegenstander op afstand hielden.

“Het publiek stond achter ons, en dat gaf ons vleugels,” vertelde een speler van ROOISANTU na afloop.

Met deze overwinning deelt ROOISANTU nu de tweede plek met FUIK. Remko Bicentini moedigt de spelers aan

WETO

Met WETO in topvorm en ROOISANTU en FUIK in een nek-aan-nekrace voor de tweede plaats, belooft de volgende speelronde opnieuw spektakel. De teams lijken niet alleen op straat, maar ook in het stadion te strijden met passie, techniek en een flinke dosis doorzettingsvermogen, aldus initiator en oud-bondscoach, Remko Bicentini.

