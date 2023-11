Speciaal team om zwerfhonden aan te pakken

WILLEMSTAD – Het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur heeft een speciaal team opgericht om zich te wijden aan de zwerfhondenproblematiek. De aankondiging kwam van de minister van Justitie, Shalten Hato, die aangaf dat de politie samenwerkt met stakeholders om de situatie aan te pakken.

De politie heeft dit jaar tot nu toe 23 gevallen geregistreerd waarbij honden mensen hebben gebeten of eigendommen hebben beschadigd.

Hato onderstreepte dat, ondanks eerdere kritiek, de politie wel degelijk actie onderneemt tegen gevaarlijke honden en andere dieren die overlast veroorzaken.

Zo zijn er gevallen waarin honden van het ras pitbull terrier betrokken waren bij bijtincidenten en er is actie ondernomen tegen loslopende geiten en koeien.

Hij benadrukte de verantwoordelijkheid van huisdiereigenaren en waarschuwde dat eigenaren aansprakelijk kunnen worden gesteld voor schade veroorzaakt door hun dieren.

Daarnaast is er aandacht voor de recente kippen- en haanmoorden veroorzaakt door agressieve honden. Het onderzoek naar deze incidenten is gaande en het is aan het Openbaar Ministerie om te beslissen of er een strafrechtelijk onderzoek wordt gestart.

Hato benadrukte dat het ministerie van Justitie preventieve maatregelen treft door bewustwording te vergroten over verantwoordelijk hondeneigendom en andere veiligheidskwesties.

Hij bevestigde dat er een noodzaak is voor een gecoördineerde aanpak tussen verschillende ministeries en lokale autoriteiten om deze problemen effectief aan te pakken.