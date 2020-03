1 Delen

Willemstad – De overheid heeft een speciaal telefoonnummer geopend vanwege Corona. Bedoeld voor mensen die symptomen hebben die ook horen bij een besmetting van het coronavirus.

9345 moet je bellen als je denkt dat je mogelijk besmet bent. Dit nummer is 24 uur per dag, zeven dagen per week bereikbaar. Heb je gewoon vragen, dan kun je gratis 0800-0888 bellen.