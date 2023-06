Speciale postzegels vieren 160 jaar afschaffing van de slavernij op Curaçao

WILLEMSTAD – Een unieke serie postzegels, gecreëerd door Cpost International, is uitgebracht om de 160e verjaardag van de afschaffing van de slavernij in het Koninkrijk der Nederlanden te herdenken. Deze postzegels benadrukken belangrijke gebeurtenissen en personen die hebben gestreden voor vrijheid en gelijkheid. Het ontwerp is van de Curaçaose kunstenaar Avantia Damberg.

In juli 2023 markeert Curaçao 160 jaar sinds de afschaffing van de slavernij. Cpost International heeft deze gedenkwaardige gelegenheid aangegrepen om een reeks postzegels uit te brengen die de gemeenschap niet alleen informeren over het belang van postzegels maar ook bijdragen aan sociale en culturele educatie.

De postzegels vestigen de aandacht op cruciale historische gebeurtenissen, zoals de Franse Revolutie in 1789 en de strijd voor vrijheid in Saint Domingue in 1793. Ook de massale opstand in Coro, Venezuela, geleid door José Leonardo Chirino, en de strijd voor vrijheid in Curaçao in 1795, onder leiding van Tula, worden in de reeks belicht.

Op 1 juli 1863 schafte Nederland officieel de slavernij af. Dit jaar herdenkt het Koninkrijk der Nederlanden dus 160 jaar van de afschaffing van de slavernij. Deze herdenking komt kort na de officiële excuses van de Nederlandse regering op 19 december 2022 voor de misdaden tegen de menselijkheid tijdens de slavernij en de slavenhandel.

De reeks bevat zes postzegels, ontworpen door de gerenommeerde lokale beeldend kunstenaar Avantia Damberg. De eerste postzegel toont het Kenepa Plantation House, waar de strijd voor vrijheid in 1795 begon. Andere postzegels bevatten afbeeldingen zoals de Moketa di Lucha (Vuist van de strijd), een portret van een Afro-Caribische vrouw, en afbeeldingen die de trans-Atlantische slavenhandel symboliseren.

Het is belangrijk om te beseffen dat de strijd voor rechtvaardigheid, gelijkheid en tegen discriminatie nog steeds voortduurt. De postzegelreeks benadrukt het belang van het herdenken van de geschiedenis en het werken aan een gemeenschap waarin iedereen met waardigheid en respect wordt behandeld.