Spelen met een vuurwapen eindigt in de dood van een vriend

WILLEMSTAD – Een jongeman van bijna twintig jaar oud is deze kerst dodelijk gewond geraakt nadat hij door zijn vriend in zijn hoofd werd geschoten. Het ongeluk gebeurde bij een huis in de kaya Fin Fin kn Seru Fortuna.

Volgens de schutter was hij samen met het slachtoffer aan het spelen, toen het vuurwapen afging. Toen de politie arriveerde was de schutter verdwenen. Die meldde zich twee uur later met dit verhaal op het politiebureau. Onderzoek moet uitwijzen of dit werkelijk zo heeft afgespeeld. Het slachtoffer heet Ashley Flaneur. Hij is het achtste dodelijke slachtoffer van een vuurwapen dit jaar.

