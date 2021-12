Spigt Dutch Caribbean Open 2021 toernooi op Blue Bay Curacao Golf & Beach Resort

21 Gedeeld

WILLEMSTAD – Afgelopen zaterdag, op 18 December 2021, is het Spigt Dutch Caribbean Open 2021 toernooi gehouden op Blue Bay Curacao Golf & Beach Resort. 76 spelers in teams van 4 streden om de trofee en een grote cheque voor het goede doel.

Het advocatenkantoor van Spigt kondigde aan 100 ANG per deelnemer te doneren aan een goede doel naar keuze van het team van de winnaars. Met de hoofdprijs en een liefdadigheidscheque van 7.600 ANG in gedachten, streden de teams op hoog niveau op de golfbaan. Het team van Optique Ana hield de concurrenten op afstand en won daarmee het toernooi.

Ze wonnen de titel voor de derde keer op een schitterende manier! Ze scoorden een bruto ronde van 64 (8 onder PAR) en kwamen met hun aangepaste handicap uit op een score van 54 (18 onder PAR). Het tweede team van The Wine Factory scoorde 57 (15 onder PAR) en kwam daarom slechts drie schoten te kort om Optique Ana naar een play-off te dwingen. De derde plaats ging naar het team van Candybox, met een score van 58 (14 onder PAR).

Na een spannend toernooi was het dan tijd voor de prijsuitreiking en voor het bekendmaken van het goede doel. De cheque wordt geschonken aan de ‘Churandy Martina stichting’. Een nieuwe stichting die in het leven is geroepen om gelijke kansen te creëren voor de jeugd op Curacao, door het combineren van sport, spel en opleiding. De missie van de Churandy Martina Stichting is om een omgeving te creëren waar de jeugd van Curacao wordt gemotiveerd om vaardigheden te leren op het gebied van sport en educatie, door het mogelijk maken van sport voor iedereen, ongeacht afkomst, geslacht of inkomen.

Omdat Churandy Martina zelf een van de deelnemers van het toernooi was, kon hij zich niet inhouden om het winnende team te bedanken voor hun keuze en was erg blij met de lokale hulp van het eiland.

