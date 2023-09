Spirit Airlines breidt non-stopvluchtdienst Sint-Maarten-Fort Lauderdale uit

Budgetmaatschappij Spirit Airlines vliegt vanaf 5 oktober vier keer per week vanaf Fort Lauderdale naar Sint-Maarten. Vanaf 15 november wordt dat zelfs dagelijks. Nu vliegt de maatschappij twee keer per week naar het eiland en worden de donderdag en de zondag aan het bestaande schema toegevoegd, meldt de Daily Herald in Philipsburg.

De extra vluchten op Sint-Maarten leveren volgens de krant onmiddellijk economisch voordeel op, door het aanbieden van goedkope reizen tussen de VS en het kleinste eiland ter wereld dat door twee regeringen wordt gedeeld.

Naast de non-stop service vanuit de hub in Fort Lauderdale, biedt Spirit ook aansluitende service aan vanuit zijn binnenlandse netwerk.

Spirit had eerder op 8 februari van dit jaar een tweede wekelijkse vlucht tussen Fort Lauderdale en Sint-Maarten toegevoegd. Deze vlucht was een aanvulling op de wekelijkse zaterdagdienst vanuit Fort Lauderdale, jarenlang de enige vlucht van Fort Lauderdale naar Sint-Maarten.

Ultra-low-cost

Spirit Airlines, Inc. is een grote Amerikaanse ultra-low-cost luchtvaartmaatschappij met hoofdkantoor in Miramar, Florida, in het grootstedelijk gebied van Miami. De maatschappij voert lijnvluchten uit door de Verenigde Staten, het Caribisch gebied en Latijns-Amerika.

Spirit is vanaf 2023 de zevende grootste passagiersvervoerder in Noord-Amerika, evenals de grootste ultra-low-cost luchtvaartmaatschappij in Noord-Amerika met een vloot van meer dan 197 vliegtuigen, die naar 83 steden vliegt.