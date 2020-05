Spirit Airlines brengt bijna 3.000 mensen naar huis

1 Delen

Willemstad – Spirit Airlines heeft in de maand april bijna 3.000 mensen geholpen om naar huis terug te keren in verband met Corona.



De luchtvaartmaatschappij heeft 21 humanitaire vluchten uitgevoerd, waarbij de Verenigde Staten zijn verbonden met verschillende landen, waaronder Aruba. De humanitaire vluchten van Spirit zijn het resultaat van samenwerking met ambassades, consulaten en andere overheidsinstanties.



De eerstvolgende vlucht van Spirit voor Aruba is komende zondag 10 mei, dan wordt er gevlogen vanuit Fort Lauderdale en terug. Die vlucht zit vol, er is nog wel plaats op de vlucht van zondag 17 mei.

