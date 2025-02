Gezondheidszorg Spoedeisende hulp CMC minder druk, maar zorgvraag stijgt Dick Drayer 07-02-2025 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het aantal bezoeken aan de spoedeisende hulp van het Curaçao Medical Center (CMC) is in 2024 gedaald ten opzichte van het voorgaande jaar. Uit de nieuwste cijfers van het ziekenhuis blijkt dat er tot en met december 19.529 mensen medische hulp zochten bij de afdeling. In 2023 waren dat er nog 21.370.

Ondanks deze daling blijft de druk op de spoedeisende hulp hoog. Ruim 57 procent van de patiënten kon na behandeling direct naar huis. Bijna twintig procent werd door een huisarts doorverwezen en iets meer dan zes procent werd intern binnen het ziekenhuis doorverwezen. Ongeveer twaalf procent van de patiënten kwam binnen via andere verwijzingen.

Het aantal ziekenhuisopnames steeg. In 2023 werden er 19.814 patiënten opgenomen, terwijl dat aantal in 2024 opliep naar 20.951. Het gemiddeld aantal dagen dat patiënten in het ziekenhuis verblijven, steeg van 2,4 naar drie dagen.

In 2024 werden ook meer operaties uitgevoerd dan in het voorgaande jaar. Het ziekenhuis registreerde 6.364 operaties, een stijging ten opzichte van 5.620 in 2023.

Patiënttevredenheid

Het CMC publiceert ook gegevens over patiënttevredenheid. In de volwassen polikliniek gaf 96 procent van de ondervraagde patiënten aan vertrouwen te hebben in hun arts, terwijl 92 procent aangaf dat hun arts begrijpelijk communiceerde.

Maar een veelgehoord verbeterpunt blijft de wachttijd. De informatievoorziening hierover scoorde met vijftig procent het laagst van alle gemeten tevredenheidsaspecten.

