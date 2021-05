Sportschooleigenaren willen weer open

50 Gedeeld

WILLEMSTAD – Eigenaren van sportscholen op Curaçao luiden de noodklok. Het voortbestaan van individuele scholen in de bedrijfstak op het eiland is in gevaar.

De versoepeling van de coronamaatregelen afgelopen maandag gold niet voor hun bedrijfstak, die moet de deuren nog steeds gesloten houden. Volgens de sportscholen is dat niet terecht.

Bovendien is sport noodzakelijk in de strijd tegen de gevolgen van COVID-19. Er is daarom gevraagd om spoedoverleg met de overheid.