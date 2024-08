Algemeen Sprekers Papiaments gezocht voor AI-modellen Redactie 08-08-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ is op zoek naar mensen die vloeiend Papiaments spreken om AI- spraakherkenningssoftware te trainen. Deelnemers moeten korte fragmentjes inspreken op hun telefoon.

Op Curaçao is veel oud audio-materiaal te vinden dat van waarde is voor de geschiedschrijving van het eiland, zegt het Knooppunt. “Denk bijvoorbeeld aan de oral history interviews die Rose Mary Allen afnam in de jaren 80 en 90. Dit is belangrijk erfgoed, maar helaas is het Papiaments nog niet opgenomen in AI-spraakherkenningssoftware.”

Volgens het Knooppunt belemmert dit mensen om snel en efficiënt transcripties te maken van audio-opnames in het Papiaments en het materiaal toegankelijk te maken. “Samen kunnen we dit probleem oplossen! We kunnen de software trainen met de prachtige klanken van het Papiaments, zodat we makkelijk gesproken teksten in het Papiaments kunnen omzetten naar geschreven teksten. Maar hiervoor hebben we hulp nodig.”

De opnames duren maximaal dertig seconden en het kan gewoon met een telefoon. De teksten worden aangeleverd, die moeten voorgelezen worden in een opname. Meedoen kan door een mail te sturen naar mila@sprekendegeschiedenis.nl.

Het Knooppunt Oral History ‘Sprekende geschiedenis’ is opgericht in september 2021 en is een landelijke netwerkorganisatie die zich toelegt op het delen, stimuleren en ontwikkelen van kennis en ervaring op het gebied van oral history.

