EUGENE – Geen finale voor de Nederlands-Curaçaose sprinters op de WK-atletiek in het Amerikaanse Eugene. Het viertal Hensley Paulina, Taymir Burnet, Joris van Gool en Raphael Bouju eindigde in de series van de 4 x 100 meter als zesde in 39,07.

Bondscoach Laurent Meuwly sprak vooraf al de verwachting uit dat een finaleplaats halen een lastige opgave zou worden voor de Nederlandse sprinters. Hij vindt dat het niveau van de sprinters afgelopen twee jaar iets is gedaald. Van Gool beaamde dat na de series. “We zijn allemaal niet zo snel als we moeten zijn. Er is een waslijst aan punten die we moeten verbeteren.”

Paulina was in de nieuwe samenstelling van de estafetteploeg, waarin op deze WK geen plaats was ingeruimd voor routinier Churandy Martina, voor het eerst startloper. “We hebben deze volgorde heel vaak getraind en ook op de wissels hebben we echt veel geoefend. Maar het is waar dat we niet de snelheid hebben van 2019”, zei hij, refererend naar de WK van dat jaar in Doha, toen Paulina, Van Gool, Burnet en Martina het Nederlands record op 37,91 zetten.

De mannen richten nu de blik op de EK volgende maand in München. “Dat is een nieuwe kans. Of we dan met deze vier lopen, weet ik niet. We trainen op Papendal altijd met alle sprinters op de estafette en krijgen pas een dag voor de race te horen wie er de baan op gaan. Dat is om iedereen scherp te houden.”