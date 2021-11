SSC is blij met vonnis tegen de Freitas, maar wint niet alles

1 Delen

WILLEMSTAD – De Stichting Studiefinanciering Curaçao, SSC, is blij met de uitkomst van de rechtszaak tegen voormalig directeur Margit de Freitas. Die moest vanwege wanbeleid opstappen en vocht haar ontslag in hoger beroep opnieuw bij de rechter aan. Ook dit keer tevergeefs.

Maar het vermeende wanbeleid van de Freitas kon maar op één van de drie punten die SSC had aangevoerd bewezen worden. De Freitas had een adviesbureau ingeschakeld waar miljoenen mee gemoeid was zonder goedkeuring van de Raad van Commissarissen. De schade die SSC daardoor leed, moet De Freitas betalen. Met de andere bestuurlijke beslissingen van de Freitas was niets mis, zegt het Hof.

