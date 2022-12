St. Antonius College biedt Engels als instructietaal in het Funderend Onderwijs 

WILLEMSTAD – Het St. Antonius College is de eerste Engelstalige school in het funderend onderwijs. In januari kunnen ouders en kinderen tijdens een informatieavond voorlichting krijgen over voor Engels als instructietaal op Curaçao.

De instructietaal in deze klassen is grotendeels Engels en speciaal ontwikkeld voor kinderen waarvan Engels niet de moedertaal is. Het concept heet English Immersion School, EIS.

Immersion is een manier om vrijwel alle aspecten van het leven in het Engels te leren, gecombineerd met gerichte aandacht voor Papiamentu en Nederlands.

Dit op maat gemaakte programma, mede gefinancierd door het Amerikaanse Consulaat, biedt kinderen instructie in het Engels op een gevarieerde actieve speelse wijze aan en biedt meer kansen in hun later studietraject.

Vanaf 10 januari 2023 kunnen ouders/verzorgers hun kind inschrijven via de website van het Rooms Katholiek Centraal Schoolbestuur: www.rkcs.org of via de facebook pagina van het RKCS. Ook kunnen ouders een afspraak maken om op 10 januari 2023 tussen 2 uur en 5 uur hun kind in te schrijven op de school zelf.

De datum voor de bijeenkomst in januari wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.