St. Maarten en St. Martin vieren deze maand culinair hoogtepunt

PHILIPSBURG – Deze maand staan het Nederlandse en Franse deel van Sint Maarten geheel in het teken van de gastronomie. De combinatie van de Nederlandse en de Franse eetcultuur op Sint Maarten levert een bijzonder palet van smaken en creaties op en is een inspiratiebron voor vele chefs en fijnproevers, schrijft Patrick Mulder op de website verkeersbureaus.info.

Beroemde sterrenchefs uit Nederland, Frankrijk en uit andere delen van de wereld zijn aanwezig op Fête de la Cuisine om hun knowhow te laten zien en inspiratie op te doen op het eiland dat bekend staat als ‘culinaire hoofdstad van het Caribisch gebied’.

Eettradities

Lokale en internationale chefs, bartenders en wijnprofessionals laten een maand lang de mooiste gerechten en wijn-spijs combinaties proeven.

De gastronomische veelzijdigheid van het eiland wordt op spectaculaire manier aan de wereld getoond. En dat niet alleen, het brengt ook de lokale bevolking op een feestelijke en educatieve manier bij elkaar.

Zo is het festival een bijzondere leerschool voor lokale studenten die de fijne kneepjes van het vak leren van gerenommeerde chefs. En de Sint-Maartenaren slaan massaal aan het bakken van aardappeltaarten en broodpudding en gaan met elkaar de strijd aan wie de beste limoenpunch en guave sap kan maken.

Hoogtepunt van het festival is deze week de Fête de la Cuisine. Het welkomstdiner van dit festival is in het Holland House Hotel in Philipsburg. Lokale chefs van zowel Nederlandse als Franse kant zetten al hun talenten in voor dit feestelijke diner. Sint Maarten verwelkomt sterrenchefs uit de Verenigde Staten en Nederland, onder wie grote namen als Dennis Middelkoop, Joris Peeter en Emiel Kwekkeboom.

Op 8 november gaan ze samen met toekomstige chefs van de Sundial School een lunch bereiden met lokale producten. Met de studenten van het opleidingsinstituut Nipa wordt er vervolgens gewerkt aan de hapjes voor de Wine, Beer & Fine Food Fair in Porto Cupecoy.

Op 9 november is het James Bond avond in het Casino Royale in Maho waar bezoekers de heerlijkste cocktail creaties proeven van beroemde New Yorkse mixologen.

De sterrenchefs verzorgen op 10 november de Grand Cocktail en het Gala Diner in Divi Little Bay Resort in Philipsburg. Aanwezigen zijn onder andere Dennis Middelkoop, de chef/eigenaar van michelin restaurant Sense Restaurant in Den Bosch en Willem Dankers, chef/eigenaar van michelin restaurant Dorset in Borne.

De heilige Sint Maarten wordt gevierd op 11 november met een groot feest bij het Kalatua Beach restaurant op het strand van Mullet Bay.

De buitenlandse chefs genieten van hun laatste avond op 12 november van een cocktailproeverij en een diner met swingende jazzmuziek.

Een week later, op 19 november, vindt er in het Casino Royale in Maho een internationale Spirit Fair plaats. De beurs wordt georganiseerd in samenwerking met meesterdistilleerder Jake Sawabini uit New York.

Franse kant

Aan de Franse kant van het eiland vindt het festival plaats van 11 tot en met 22 november. Het programma bestaat onder andere uit proeverijen en kookworkshops onder leiding van lokale en internationale chefs.

Een indrukwekkende lijst van beroemde sterrenchefs, zoals de Franse Nicolas Sale en Laurent Huguet en de Braziliaanse chef Rafael Pires van het Institut Paul Bocuse School of Culinary Arts komen hier hun kunsten tonen.

De lokale keuken loopt als een rode draad door het hele festival. Ieder jaar wordt een lokaal ingrediënt op een voetstuk geplaatst. Dit jaar is het de bakbanaan die een belangrijke plek inneemt in de Caraïbische keuken en in november de hoofdrol krijgt op de menu’s in de restaurants.

De Amerikaanse barbecue-expert Kevin Bludso staat aan de grill op 15 november om zijn barbecuetechnieken te showen. Wie lokale producten wil ontdekken, kan van 18 tot 20 november de lekkerste specialiteiten proeven in de Gourmet Village. De meest bijzondere cocktails worden geshaket tijdens de mixologiewedstrijd op 21 november.