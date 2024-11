Luchtvaart & Reizen St. Maarten organiseert grote luchtvaartconferentie Dick Drayer 19-11-2024 - 1 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Princess Juliana International Airport op Sint-Maarten verwelkomt op 18 en 19 november de derde editie van de Dutch Caribbean Cooperation of Airports (DCCA) conferentie. Dit voor de sector belangrijke evenement staat in het teken van duurzame luchtvaart en samenwerking tussen de luchthavens in het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

De DCCA-conferentie, getiteld Flight to the Future, geldt als een belangrijke ontmoetingsplek voor leiders in de luchtvaartsector en andere belanghebbenden. De vorige editie, in 2023 op Curaçao, trok veel deelnemers. CEO van Princess Juliana International Airport, Brian Mingo, benadrukt het belang van het evenement: “Inter-eiland samenwerking is essentieel voor de luchthavens in de regio. Deze conferentie is een platform om kennis te delen, innovatieve oplossingen te verkennen en samen te werken aan de toekomst van luchtvaart in het Caribisch gebied.”

Het programma bestaat uit presentaties van lokale en internationale experts, paneldiscussies en netwerkmogelijkheden. Bovendien wordt de conferentie hybride georganiseerd, waardoor zowel fysieke als virtuele deelname mogelijk is. Hiermee blijft de conferentie toegankelijk voor een breed publiek.

Princess Juliana International Airport, de tweede drukste luchthaven in het noordoosten van het Caribisch gebied, speelt een cruciale rol in de regio. Het is een belangrijke hub voor onder meer Saba, Sint-Eustatius en Anguilla. De luchthaven, die jaarlijks 1,5 miljoen passagiers verwerkt, bevindt zich in de laatste fase van een grootschalige renovatie en is onlangs door prinses Beatrix officieel geopend.

