St. Martinus University op Curaçao ontvangt accreditatie voor 5 jaar

WILLEMSTAD – De St. Martinus University, een medische faculteit op Curaçao, heeft voor een periode van vijf jaar accreditatie verkregen van de Agency for Accreditation of Educational Programs and Organizations (AAEPO).

De accreditatie is het resultaat van een nauwe samenwerking tussen verschillende Curaçaose ministeries, waaronder Onderwijs en Volksgezondheid. De inspecteur van Volksgezondheid, Sirving Keli, heeft volgens de overheid een leidende rol gespeeld in het begeleiden van het hele proces.

De toekenning van deze accreditatie benadrukt niet alleen de hoge standaard van onderwijs die St. Martinus University moet bieden, maar dient ook als een garantie dat studenten een opleiding volgen die voldoet aan internationaal erkende kwaliteitsnormen. Daarnaast opent deze erkenning deuren voor studenten voor internationale mogelijkheden en bevordert het de continue verbetering van de universiteit.

De accreditatie van St. Martinus University bevestigt de inzet van Curaçao voor het verhogen van de kwaliteit en de internationale reputatie van zijn onderwijsinstellingen. Dit is een belangrijke stap voorwaarts in het aantrekken van zowel lokale als internationale studenten die een carrière in de geneeskunde ambiëren.