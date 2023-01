Staatssecretaris Gunay Uslu bezoekt alle Caribische eilanden

DEN HAAG – Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur brengt van 9 tot en met 17 januari een bezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. De reis staat in het teken van culturele samenwerking, bibliotheken en erfgoed. Ook is er aandacht voor het slavernijverleden. Onlangs kondigde Uslu een investering van enkele miljoenen aan in de bibliotheken en monumenten van Caribisch Nederland.

Tijdens haar bezoek wil Uslu zo breed mogelijk kennis maken met cultuur en erfgoed. Op Sint Maarten neemt de staatsecretaris deel aan een programma met lokale kunstenaars en dansers. Op Saba staat onder meer een bezoek aan de Queen Wilhelmina Library op het programma. Uslu bezoekt op Sint Eustatius de Godet Plantation om een beeld te krijgen van de slavernijgeschiedenis op het eiland.

Vervolgens maakt zij op Bonaire kennis met de leerlingen van de Bonaire School of Performing Arts. Op Curaçao neemt de staatssecretaris deel aan het vierlandenoverleg en heeft ze een ontmoeting met kunstenaars. De reis wordt afgesloten op Aruba, waar Uslu onder meer het Nationaal Archief bezoekt.

Op elk eiland heeft zij een gesprek met vertegenwoordigers van de regering of van het openbaar lichaam. In Caribisch Nederland zal de staatssecretaris in gesprek gaan over de introductie van cultuurcoaches.

Investeren in bibliotheken en cultuur

Onlangs kondigde Uslu een miljoeneninvestering aan in de culturele infrastructuur van Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Eustatius, Saba en Sint Maarten. Zo gaat er komende jaren drie miljoen euro naar versterking van het bibliothekennetwerk en is voor het hele koninkrijk extra geld voor de digitale bibliotheek. Ook is er tien miljoen euro extra beschikbaar voor de instandhouding van monumenten in het Caribisch gebied, in de vorm van leningen met een lage rente.