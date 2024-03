Staatssecretaris van der Burg op werkbezoek naar CuraÃ§ao

Nieuws uit Nederland Staatssecretaris van der Burg op werkbezoek naar Curaçao Redactie 2024-03-12 - 1 minuten leestijd

DEN HAAG – De staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, Eric van der Burg, brengt een vierdaags werkbezoek aan het Caribisch deel van het Koninkrijk. Van 13 tot en met 16 maart bezoekt hij achtereenvolgens Aruba, Curaçao en Bonaire. Door gesprekken met medewerkers en diverse werkbezoeken wordt de staatssecretaris bijgepraat over het migratiebeleid, de aanpak van mensenhandel en mensensmokkel en het grensbeheer op de eilanden. Doel van het bezoek is inzicht houden in de actuele situatie en de migratievraagstukken op de eilanden.



Tijdens zijn bezoek aan Aruba wordt onder andere gesproken over de mogelijkheden om samenwerking tussen grensautoriteiten te bevorderen. Ook staan gesprekken over mogelijke optimalisaties in de vreemdelingenketen op het programma en wordt gesproken over het migratiebeleid en grenstoezicht.

Het bezoek gaat verder in Curaçao waar de staatssecretaris in gesprek gaat met medewerkers van de IND, wordt bijgepraat over het migratiebeleid en de aanpak mensenhandel en mensensmokkel.

In Bonaire wordt de staatssecretaris bijgepraat over het regime van vreemdelingenbewaring.

Van der Burg werd tijdens een werkbezoek aan Aruba in oktober 2023 onwel door een voedselvergiftiging en werd opgenomen in een ziekenhuis. Bezoeken aan Curaçao en Bonaire zegde hij vervolgens af.