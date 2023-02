Staatssecretaris Van Huffelen bezoekt Aruba, Curaçao en Sint Maarten voor ontmoetingen met inwoners

DEN HAAG – Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties is in mei opnieuw op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De staatssecretaris is op dit moment op Aruba en vanmiddag op Curaçao vanwege het kennismakingsbezoek van prinses Amalia, samen met haar vader en moeder.

Van maandag 23 mei tot vrijdag 27 mei praat de staatssecretaris op Aruba, Curaçao en Sint Maarten met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en maatschappelijke organisaties.

De staatssecretaris is enthousiast om naar de eilanden af te reizen: “Ondanks dat ik met bestuurders spreek heeft deze reis vooral de focus op het ontmoeten van de mensen die op de eilanden wonen. Wij zijn er als bestuurders voor hen en niet andersom.

Dat betekent concreet dat ik niet alleen met politici in gesprek wil. Ik wil graag persoonlijk kennis maken met de inwoners en de maatschappelijke organisaties om te horen over hun dromen en zorgen.”

Op Aruba spreekt de staatssecretaris onder andere met verschillende mensen op de ‘Women Leadership Seminar’. Op Curaçao spendeert ze een gedeelte van haar reis met mensen uit het bedrijfsleven van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao, de VBC. Op Sint Maarten gaat zij onder andere in gesprek met Young Professionals over hun ambities.