Staatssecretaris Van Huffelen bij vierlanden overleg op Sint Maarten

DEN HAAG – Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties is van 11 tot 14 januari op Sint Maarten om deel te nemen aan het vierlanden overleg. Dit bestuurlijk overleg tussen Nederland en de minister presidenten van de overige drie landen in het Koninkrijk: Aruba, Curaçao en Sint Maarten, vindt daar plaats op 12 en 13 januari.

Vier onderwerpen staan op de agenda. De hervormingen in de publieke sector op Aruba, Curaçao en Sint Maarten, de bespreking van een geschillenregeling voor het Koninkrijk, het oplossen van het democratisch tekort en toegankelijkheid van de Europese verkiezingen. Tot slot wordt ook gesproken over de organisatie van de volgende Koninkrijksconferentie.

Bij het vorige vierlandenoverleg van juni 2022, hebben de vier landen afgesproken dat Aruba, Curaçao en Sint Maarten met een voorstel komen voor afspraken die de landen met elkaar willen maken over het doorvoeren van de noodzakelijke hervormingen op het gebied van onder andere de rechtstaat, overheidsfinanciën en economie.

Het is de bedoeling om tijdens het vierlanden overleg afspraken te maken over verdere uitwerking van de samenwerking in het Koninkrijk op dit punt.