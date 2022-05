Staatssecretaris Van Huffelen: Herstel vergt tijd maar moet wel samen

Curaçao gaat door een diep dal en het zal tijd kosten om daar weer uit te klimmen. Dat is de mening van Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties, Alexandra van Huffelen, die in een speech op de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Bedrijfsleven Curaçao VBC reflecteerde op de moeilijke periode die Curaçao op dit moment doormaakt. Toch ziet zij ook heel veel lichtpuntjes.

Curaçao is hard geraakt door de coronapandemie en kwam bovenop jaren van stagnatie, aldus Van Huffelen. “De werkeloosheid – zeker onder jongeren – steeg al voor corona. Die harde klap voelt iedereen, maar ook de armoede is de laatste jaren flink gestegen. Kijken we naar de kille cijfers, dan is de economie door corona 15 jaar terug in de tijd gezet en daalt het inkomen per hoofd van de bevolking al decennia.”

De staatssecretaris is op een vijfdaags werkbezoek op de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten en laat zich vooral inspireren door ontmoetingen met de bevolking.

Want volgens Van Huffelen zit Curaçao ook vol potentie. “U heeft een uitstekende haven, die de maakindustrie nieuw leven kan inblazen. Er komen nu al nieuwe bedrijven, die bijvoorbeeld werken aan schone brandstof uit plantaardige oliën en dierlijke vetten. Er liggen kansen in het repareren van schepen of het slopen van scheepswrakken. Hopelijk lukt het ook om de raffinaderij op een verantwoorde manier nieuw leven in te blazen met oog voor milieu en gezondheid.”

Ook voor digitalisering ziet ze een belangrijke rol weggelegd voor Curaçao. “U bent verbonden met een heel goed ICT-netwerk en de regio kan niet tippen aan het datacenter van Curaçao. Dat biedt dus enorme kansen voor bedrijven die zoeken naar betrouwbare IT: van callcenters tot professioneel advies.”

De staatssecretaris ziet ook in het toerisme meer mogelijkheden. “Curaçao is een heerlijk eiland, vol prachtige natuur onder én boven water. Willemstad staat vol monumenten, elk met hun eigen verhaal. De ontwikkelkansen liggen er dus. Kijk naar de plannen voor het Plaza Project. Nieuwe kansen op een historisch fundament. En de rijke geschiedenis van Punda nodigt steeds meer mensen uit om er weer te gaan wonen, om winkels en restaurants te openen.”

Red Carpet

Volgens Van Huffelen kunnen kansen alleen maar verzilverd worden als er hard gewerkt gaat worden aan een een goed georganiseerd land met een aantrekkelijk klimaat voor investeringen en voor ondernemen.

“Van red tape naar red carpet staat mooi op papier, maar het werkt pas als je het echt gaat doen. Als je tegelijk betaalbare zorg en goed onderwijs biedt: zonder goed onderwijs geen kansen – en kunt u de banen niet vullen goed opgeleide mensen.”

Van Huffelen vindt dat Curaçao verplicht is om de natuur en kwetsbare ecosystemen te beschermen en serieus de strijd tegen klimaatverandering aangaat, zodat het leven en de kansen voor alle mensen goed zijn. “Dat is de basis onder economische kansen.”

Maar het begint volgens de bewindsvrouw allemaal bij goed bestuur. “Met sterke instituties en een betrouwbaar rechtsstelsel. Met politieke stabiliteit en goede dienstverlening. Als autonoom land is Curacao in de eerste plaats architect van haar eigen toekomst.”

De regering zal een visie moeten ontwikkelen en die consequent uitvoeren en het bedrijfsleven moet daarbij helpen. “De overheid kan nooit alle oplossingen bieden – maar ze moet wel aan de slag! Zodat u – met uw denk- en ondernemingskracht de motor achter een nieuwe toekomstvisie kunt zijn.

Landspakket

De staatssecretaris wil met de Nederlandse regering graag kansen en steun bieden. Zij vindt het landspakket dat binnen COHO wordt uitgevoerd als kans. “Daaraan werken we op een gelijkwaardige manier en op basis van vertrouwen. Door te werken aan betere dienstverlening van de overheid. Door samen onderzoek te doen naar de toekomst van het havengebied.”

Van Huffelen benadrukt dat het landspakket niet de oplossing is voor alle kwalen, maar wel een stap samen op de goede weg. “Dat betekent ook dat we moeten durven om anders te werken en oude gewoonten los te laten. Zodat we die basis weer op orde krijgen.”

Ook COHO is daarin volgens de bewindsvrouw belangrijk voor de komende jaren. “Als COHO lukt, dan bieden we mensen nieuw perspectief op betaalbare zorg, op goed onderwijs voor de kinderen, op veiligheid op straat, in school en thuis. Dan scheppen we samen een land van eerlijke kansen en een goed leven.”

De staatssecretaris zegt dat belangrijk te vinden voor iedereen in het Koninkrijk. “Want een ding is zeker: we blijven bij elkaar, als delen van één sterk Koninkrijk. Daar horen natuurlijk ook concrete afspraken bij.

Van Huffelen roept de VBC, maar ook individuele ondernemers op om de motor te zijn van nieuwe economische kansen. “Zet daarvoor ook uw eigen heilige huisjes opzij! Vraag niet alleen wat de overheid voor jou kan doen, maar wat jij voor Curaçao kunt betekenen. Kijk naar de kracht die je in je eigen sector kunt mobiliseren. Accepteer dat een goed functionerende publieke sector ook iets betekent, bijvoorbeeld dat je niet alleen je belastingen echt moet betalen, maar dat ze soms ook hoger moeten zijn. Zeker als dat geld leidt tot nieuwe investeringen in samenleving.”