Staatssecretaris Zsabo: kwijtschelding oude belastingschulden Curaçao niet goed voor belastingmoraal Dick Drayer 18-10-2024

DEN HAAG – Staatssecretaris Zsabo heeft zijn zorgen geuit over het voorstel van de Curaçaose minister Javier Silvania om drie miljard gulden aan oude belastingschulden kwijt te schelden. Hoewel de kwijtschelding bedoeld is om de belastinginning efficiënter en effectiever te maken en achterstanden weg te werken, vreest Zsabo dat dit besluit de toch al zwakke belastingmoraal op Curaçao verder kan verslechteren. Hij schrijft dat aan de Vaste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Zsabo wijst erop dat de kwijtschelding geen onderdeel is van de afspraken in het Landspakket, het hervormingsprogramma dat de belastingdiensten van de CAS-landen – Curaçao, Aruba en Sint-Maarten – moet versterken. “Het voorstel valt onder de verantwoordelijkheid van het Land Curaçao zelf,” aldus de staatssecretaris, maar hij waarschuwt dat het risico bestaat dat de maatregel de bereidheid van burgers om belasting te betalen verder aantast.

Rapporten van onder andere het Internationaal Monetair Fonds (IMF) tonen aan dat de belastingopbrengsten in de CAS-landen al lager zijn dan verwacht op basis van hun belastingtarieven en de omvang van hun economieën. In 2023 bedroeg de belastingopbrengst op Curaçao 27 procent van het Bruto Binnenlands Product, terwijl het op Sint-Maarten slechts vijftien procent was, een van de laagste in de regio. Aruba zat met twintig procent tussen deze twee in.

De kwijtschelding van oude schulden kan volgens Zsabo de inspanningen van de belastingdiensten om het totaal aan uitstaande belastingschulden te verminderen ondermijnen. Tegelijkertijd benadrukt zij dat de hervormingen via het Landspakket juist gericht zijn op het verbeteren van de belastinginning en -moraal.

