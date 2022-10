Standbeeld voor zwemkampioen Enith Brigitha vandaag onthult

Het gaat eindelijk gebeuren: het standbeeld van zwemkampioen Enith Brigitha wordt zaterdag onthuld. De Curaçaose is de eerste zwarte vrouw die voor Nederland een olympische medaille won. Tijdens haar zwemcarrière veroverde ze maar liefst 21 Nederlandse titels.

De nu 67-jarige zwemster won in 1976 brons op de Olympische Spelen van Montreal. Achteraf bleek dat Curaçaose Brigitha, die al sinds haar vijftiende in Nederland woont, eigenlijk goud had gewonnen. De Oost-Duitsers waartegen ze zwom, zouden doping hebben gebruikt.

Op 15 oktober is de officiële onthulling in Almere, waar ze ruim twintig jaar heeft gewoond.

Donateurs

Ze heeft zich na haar zwemcarrière, waarin ze voor Nederland verschillende wedstrijden zwom, gericht op zwemles geven.

Comedian en presentator Mo Hersi vond dat Brigitha – die voor het grote publiek in Nederland onbekend is – een standbeeld verdient voor al haar prestaties. Hij begon in 2020 een crowdfund-actie voor het standbeeld, samen met beeldend kunstenaar Patrick Mezas. Het aanvankelijke doel was 16.000 euro, maar dat bleek bij lange na niet genoeg.

Enith Brigitha glundert terwijl ze toekijkt hoe haar standbeeld wordt geïnstalleerd in het Lumièrepark. Foto: Sam Jones

Dat het standbeeld er nu toch staat, komt ook dankzij steun van anonieme donateurs en verschillende fondsen. Die hebben uiteindelijk ruim 42.000 euro binnen gedoneerd.

“Dat is eigenlijk een koopje voor een standbeeld”, reageert Hersi. “Want standbeelden zijn meestal véél duurder. Maar met het werk en de toewijding van Patrick hebben we de prijs laag kunnen houden.”

De provincie Flevoland heeft een bijdrage geleverd van 10.000 en de gemeente Almere zorgt voor het onderhoud.

Kleur

Het duurt een hele dag voordat het beeld voorzichtig op z’n plek gehesen wordt en het regent uren, maar dat mag de pret niet drukken. Enith Brigitha straalt als ze ziet hoe het beeld op de sokkel wordt gehesen. Met stevige bouten en met een lijn is het beeld van Brigitha op de sokkel gezet in het Lumièrepark.

Het is ook het eerste beeld in Nederland van een vrouw van kleur. Daar zijn Brigitha (die nu iets verderop in Zeewolde woont) Hersi en Mezas best trots op. “Dit heb ik met veel plezier gemaakt,” zegt Patrick Mezas, de kunstenaar die zelf ook op Curaçao geboren is. “Omdat zij ook Antilliaanse is,” vervolgt hij met een grote glimlach.

“I am happy. We hebben haar stevig op de sokkel gezet zodat ze niet kan omvallen. Al mijn beelden maak ik met de volle honderd procent inzet. Maar dit was wel een speciale eer voor mij. Deze is met honderdtwintig procent gemaakt. Zeg maar tweehonderd procent inzet!”