Cultuur en muziek Stanley Clementina heeft nieuwe single 'Bisami e Berdat' 26-08-2024

Stanley Clementina. Portret gemaakt door Marlo & Reems tijdens het I Feel Good Festival 2024

WILLEMSTAD – De bekende zanger Stanley Clementina is terug met een nieuwe, prachtige kompa met een vleugje ballad getiteld Bisami e Berdat. Met deze melodieuze interpretatie behandelt Stanley een herkenbare realiteit die iedereen kan overkomen: een gebroken hart. Stanley’s betoverende stem doet denken aan een verraderlijke liefde die zijn hart heeft gebroken door ontrouw. Naast deze mooie track staat het komende seizoen vol met nog meer goede muziek, waarbij Stanley optredens zal geven op Curaçao en Bonaire.

Stanley staat bekend om zijn nummers waarin verboden of gecompliceerde liefdes centraal staan. In Bisami e Berdat bevindt de hoofdpersoon zich in een relatie waarin hij vermoedt dat de vrouw ontrouw is en hij smeekt om bevrijd te worden van zijn angst en de waarheid te horen.

Stanley schreef dit lied gebaseerd op ervaringen van verschillende mensen om hem heen die soortgelijke situaties hebben meegemaakt. “We moeten erkennen dat ontrouw in elke relatie kan voorkomen, ongeacht of het een man of een vrouw is, iedereen kan ermee te maken krijgen.”

In Bisami e Berdat vertoont de vrouw verdacht gedrag, maar de man kan niet precies aanwijzen wat er echt aan de hand is, wat hem in twijfel laat. Stanley zong, componeerde en arrangeerde het nummer zelf en werkte samen met de getalenteerde producer Zúrich Music om het stuk te produceren.

Sweet pain

Na tien jaar gewerkt te hebben aan zijn meest persoonlijke project tot nu toe, lanceerde Stanley op 20 mei zijn volledig Engelstalige album Sweet Pain. Volgens Stanley was Sweet Pain een ware labor of love, waarin hij de tijd nam voor elk nummer dat verschillende fasen en intieme periodes uit Stanley’s leven behandelt. Het eindresultaat is een meesterwerk met invloeden van countrymuziek, gedomineerd door akoestische gitaar en viool.

Stanley heeft ook meer nieuwe nummers in de maak en keert terug naar de studio om zich te concentreren op zijn eigen producties. Hij zet zijn muzikale samenwerking voort met zanger Jayh Jawson, met wie hij al enkele jaren als muzikaal directeur samenwerkt. In oktober zal Jayh Jawson twee optredens geven tijdens AFAS LIVE in Nederland. Ook als muzikaal directeur zal Stanley het populaire Antilliaanse urban duo Area 51 begeleiden tijdens enkele optredens op Bonaire en Curaçao.

Tumbafestival

Begin 2025 keert Stanley terug naar Curaçao voor zijn vierde deelname aan het Tumbafestival, waar hij wederom zal optreden met de band Excellence, die hij waardeert om hun toewijding en talent. In voorgaande jaren heeft Stanley indruk gemaakt met zijn melodieuze en unieke interpretaties. Voor het Festival di Tumba 2025 zal Stanley zijn eigen tumba schrijven en componeren, wat de anticipatie vergroot om te zien wat hij dit keer zal brengen.

