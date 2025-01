Cultuur en muziek Stanley Clementina lanceert nieuwe hit ‘Sak Bo Piki’ Dick Drayer 29-01-2025 - 1 minuten leestijd

Willemstad – Zanger Stanley Clementina heeft zijn nieuwste nummer Sak Bo Piki uitgebracht, een energieke mix van Kompa, Afrobeats en het Surinaamse ritme kawina. Het nummer, geïnspireerd door het Sranantongo-gezegde “alesi e fadon” dat verwijst naar een last die wordt verlicht, motiveert luisteraars om het leven lichter te maken en mee te dansen.

Voor deze productie werkte Clementina voor het eerst samen met de getalenteerde muzikant en arrangeur Xemio Jacobs, beter bekend als Mr. Magic. Samen hebben zij een uniek geluid gecreëerd, waarbij Afrikaanse basritmes worden gecombineerd met moderne invloeden. Bij de hit hoort ook een nieuwe dansstijl, waarbij heren symbolisch hun zakdoek laten vallen en dames deze oppakken en ermee dansen.

Naast de lancering van Sak Bo Piki bereidt Clementina zich voor op zijn vierde deelname aan het Festival di Tumba. Hij treedt daar opnieuw op met de band Excellence, die hem al jaren begeleidt tijdens het festival. De verwachtingen zijn hooggespannen onder zijn fans, vooral na zijn eerdere optredens waarin hij indruk maakte met melodieuze en vernieuwende interpretaties.

Clementina blijft daarnaast werken aan nieuwe producties. In oktober 2024 begeleidde hij Jayh Jawson tijdens optredens in AFAS Live in Nederland en trad hij op met het populaire duo Area 51 op Bonaire en Curaçao. Binnenkort brengt hij een nummer uit in samenwerking met Jandino Asporaat en Dongo.