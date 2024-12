Met video Startschot voor duidelijke visie binnenstad Maarten Schakel 05-12-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Eindelijk een duidelijke organisatie, samenwerking en toekomstvisie voor de binnenstad van Willemstad. Dat is de kern van een afsprakenpakket onder leiding van de ministeries van VVRP en Economische Ontwikkeling, dat afgelopen woensdag is gepresenteerd. Spil in het opstellen en uitvoeren van die binnenstadvisie is de ‘Kwartiermaker’, de vers aangestelde Hans van Aalst.

De bekendmaking vond plaats tijdens de zesde jaarlijkse Invest in Willemstad conferentie. Deze editie werd gehouden in het auditorium van de Centrale Bank in Scharloo. Aan het begin van het middagprogramma werd de primeur met de ruim 100 aanwezigen gedeeld.

Aangekondigd is dat ministeries van Economische Ontwikkeling (MEO) en Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke planning (VVRP) een convenant hebben gesloten om gezamenlijk invulling te gaan geven aan onze binnenstad. Concreet is afgesproken dat MEO & VVRP gezamenlijk een integraal en breed gedragen visiedocument zullen ontwikkelen, alsook dat er een Werkgroep Ontwikkeling Binnenstad (WOB) zal worden ingesteld met een gezamenlijke voorzitter, vertegenwoordiging van beide ministeries, vertegenwoordiging van de private sector en maatschappelijke organisaties.

Hans van Aalst, voorheen citymanager in Punda, deed veel voorwerk en interviewde zo’n 65 private en publieke partijen om een ’terms of reference’ te schrijven, die als blauwdruk dient voor de bovengenoemde plannen. De binnenstad van Willemstad omvat vier wijken: Punda, Pietermaai, Scharloo en Otrobanda.

Jubelstemming

De trots en jubelstemming onder de grondleggers van het project was woensdag tijdens de bekendmaking groot. Moeizame organisatie, communicatie en samenwerking in de binnenstad is al jaren een doorn in het oog. Wie is er verantwoordelijk als er een stoeptegel scheef ligt of straatlantaarn defect is? Gaan we nou eens serieus werk maken van openbare toiletten in de gehele binnenstad – die ook daadwerkelijk schoongehouden worden? Wat voor structurele oplossing kunnen we bedenken voor leegstand in woningen en winkelpanden in de binnenstad? Hoe krijgen we over pakweg vijf jaar een bruisende binnenstad met een duidelijk eigen karakter?

Een kleine greep uit de vele vragen waar nooit echt goed antwoord op kon komen – vaak omdat überhaupt niet duidelijk was wie ervoor verantwoordelijk was. Dat moet met de nieuwe werkgroep en kwartiermaker op korte termijn verleden tijd zijn. Begin maart moet het visiedocument af zijn en kunnen de plannen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.

