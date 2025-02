Algemeen Startvolgorde voor carnavalsgroepen bekend Dick Drayer 13-02-2025 - 2 minuten leestijd

Foto: Èxtra

WILLEMSTAD – De Asosiashon di Gruponan di Karnaval di Kòrsou (AGKK) heeft maandagavond de loting gehouden voor de startvolgorde van de carnavalsgroepen in de verschillende parades. De bijeenkomst vond plaats in Sambil en werd live uitgezonden via het digitale platform van EXTRA.

Tijdens de bijeenkomst werd bekendgemaakt dat vier groepen zullen deelnemen aan de Marcha di Kabai, de parade met ruiters te paard, die komende zondag plaatsvindt. Naast de paardenparade zal er ook een optocht zijn van motoren en klassieke Volkswagen ‘Beetles’, wat zorgt voor extra sfeer langs de route.

Uit de loting bleek dat het aantal carnavalsgroepen in de jeugd- en tienerafdeling is gegroeid. Dit jaar zijn er ook enkele nieuwe, ambitieuze groepen toegevoegd aan de deelnemerslijst. De loting voor de volgorde van de grote carnavalsgroepen bracht de nodige spanning met zich mee, omdat sommige groepen liever niet vooraan in de parade willen starten. Toch was er vreugde te zien bij de groepen die een gunstig nummer trokken.

Aan het einde van de avond kregen de groepen nog de kans om onderling startnummers te ruilen, voordat de definitieve volgorde werd vastgesteld. Enkele groepen maakten van deze mogelijkheid gebruik en meldden de wijzigingen bij AGKK.

Met de loting achter de rug, is de weg vrij voor de carnavalsgroepen om zich voor te bereiden op de festiviteiten. De eerste optochten zullen binnenkort van start gaan, met duizenden toeschouwers langs de route om te genieten van muziek, kostuums en dans.

Download hier de nummerlijst

