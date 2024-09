Overheid Staten vergaderen toch over kwijtschelding belastingschulden Dick Drayer 26-09-2024 - 1 minuten leestijd

WILLEMSTAD – De Staten van Curaçao komen vanochtend toch bijeen om te vergaderen over het voorstel van minister Javier Silvania om drie miljard gulden aan oude belastingschulden kwijt te schelden. Dit onderwerp is door de coalitie opnieuw op de agenda gezet nadat de oppositie eerder de geplande bijeenkomst van dinsdag had ingetrokken. De vergadering begint om 11.00 uur.

Eerder hadden de fracties van PAR en MAN op 20 augustus met spoed een vergadering aangevraagd om te spreken met Silvania over de drie miljard gulden aan kwijt te schelden belastingschulden. Silvania stuurde pas op 23 september laat in de middag een stortvloed aan documenten, waardoor het volgens PAR en MAN praktisch onmogelijk was om deze tijdig door te nemen voor de vergadering van dinsdag.

PAR-leider Quincy Girigorie verklaarde dat er aanwijzingen waren dat de parlementariërs die het kabinet-Pisas II steunen, tijdens de vergadering een motie wilden indienen om de in hun ogen illegale beslissing van Silvania te rechtvaardigen en te legaliseren om de drie miljard gulden aan belastingschulden kwijt te schelden. De oppositiepartijen benadrukten dat het handelen van minister Silvania mogelijk strafbaar is.

Gezien het belang van het verzoek en de urgentie voor de coalitie, achten MFK, KEM en Jesus-Leito het noodzakelijk dat er toch zo snel mogelijk een openbare vergadering wordt gehouden. Zij willen vandaag duidelijkheid verkrijgen en een definitief standpunt innemen over de acties van hun minister met betrekking tot de opschoning van de belastingregisters van de Ontvanger.

0