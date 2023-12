Statenlid Amerigo Thodé overleden

WILLEMSTAD – Statenlid Amerigo Thodé is vanochtend overleden. Op 22 november werd aangekondigd dat de fractieleider van de MFK gezondheidsproblemen had. Vrij kort daarna werd Thodé opgenomen in het CMC, waar hij in coma raakte.

Daar kwam hij wel weer uit, maar zijn parlementswerk kon hij niet meer doen. Vanochtend overleed de politicus op 73-jarige leeftijd.

Amerigo Constantino Maria Thodé, geboren op 27 juli 1950 werd in november 2012, na de Statenverkiezingen van 19 oktober 2012, gekozen tot voorzitter van de Staten van Curaçao. Enkele weken later stapte hij alweer op, omdat de beoogde coalitie van Pueblo Soberano, Partido MAN en MFK niet van de grond kwam.

Van 23 maart 2017 tot 10 mei 2017 was hij voor de tweede keer Statenvoorzitter. Ook weer van korte duur omdat de PAR de verkiezingen dat jaar won. William Millerson volgde hem op.

Eind 2015 werd Thodé vervolgd voor het lekken van een ambtsgeheim. Hij had in 2014 een geluidsopname gemaakt bij een besloten Cft-overleg. Sinds de verkiezingen van 2021, die door zijn partij gewonnen was, werd Thodé fractieleider van de MFK.