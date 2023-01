Statenlid Calmes wil dat OM kijkt naar vervalsingen in overnameproces raffinaderij

WILLEMSTAD – Rennox Calmes van oppositiepartij Trabou pa Kòrsou is naar het Openbaar Ministerie gestapt. Hij wil dat ambtshalve onderzoek wordt gedaan naar de vervalsingen bij Caribbean Petroleum Refinery.

Die zijn door premier Pisas en de directeur van Refineria di Kòrsou Patrick Newton bevestigd. Calmes wil nu een feitenonderzoek of een strafrechtelijk onderzoek.

Het gaat onder meer om een brief uit oktober waarin garanties voor financiering waren afgegeven voor exploitatie van de Isla-raffinaderij en Bullenbaai.

Calmes is boos omdat hij in de Staten vroeg om de documenten, maar die niet kreeg vanwege de non-disclosure agreement tussen de partijen.

De parlementarier stelt vast dat er op dit moment nog geen aangifte is gedaan door de premier of de directeur van RdK.

“Terwijl zij wel de beschikking hebben over de vervalste documenten. Dus als er een strafbaar feit gepleegd wordt op Curaçao, en er gedreigd wordt met een claim, dan doet niemand iets. Is dit de boodschap die wij aan investeerders willen geven?”, aldus Calmes in zijn brief.