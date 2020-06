Statenlid Mozes wil opheldering Texperience

84 Gedeeld

Willemstad – Parlementarier Marilyn Mozes wil opheldering over Texperience. Dat is het bedrijf dat door minister Suzy Römer is geselecteerd om de verplichte quarantaine van binnenkomende reizigers te begeleiden.

De directeur van Texperience is familie van de minister. Mozes wil weten of het noodfonds Corona bestemd is voor mensen in nood of juist voor het in haar woorden: ‘schaamteloos vullen van zakken van politieke vriendjes en familie.’

Ze wil per ommegaande antwoord op de in totaal 11 schriftelijke vragen die zij heeft gesteld.

