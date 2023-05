Stay & Dine at Delfins Beach Resort |Advertentie

Ben je op zoek naar een heerlijk weekendje samen weg vol zon, zee en strand?

Boek dan nu onze stay & dine special bij Delfins voor slechts $ 349!

Ontdek de prachtige omgeving van Bonaire en geniet van alle luxe faciliteiten die ons resort te bieden heeft. Gelegen aan de westkust van het eiland, biedt het resort een adembenemend uitzicht op de Caribische Zee en zonsondergangen die je nooit zult vergeten.

Verblijf samen drie dagen in een van onze comfortabele kamers en geniet van een culinaire avond in ons restaurant Senang, waar onze chef-kok een heerlijk 3-gangen verrassingsmenu bereidt voor jullie.

Maar dat is niet alles! Bij onze local special krijg je ook toegang tot de sportschool Dreamz Fitness, toegang tot onze magnapools, ligbedden op ons privéstrand en 10% korting op tours en activiteiten. Of je nu wilt ontspannen op het strand, deelnemen aan watersportactiviteiten of de omgeving wilt verkennen, Delfins Beach Resort heeft voor elk wat wils.

Maar wees er snel bij, deze aanbieding is alleen geldig voor boekingen gemaakt vóór 1 juni en voor een verblijf met aankomst en vertrek tussen 01 mei – 30 september 2023.

Boek nu jouw stay & dine special bij Delfins en geniet van een onvergetelijk weekend vol zon, zee en plezier! Gebruik de kortingscode DELFINS2023.

Voor meer informatie of reserveringen