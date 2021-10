Steeds meer Nederlanders naar Curaçao

14 Gedeeld

WILLEMSTAD – Curaçao zit weer in de lift voor wat het aantal toeristen betreft. Het eiland ontving in september bijna 28.000 vakantiegangers. Dat is zo’n 85 procent van het niveau twee jaar geleden. Zestig procent, zo’n 17.000 reizigers kwamen uit Nederland. 3000 meer dan voor de coronacrisis.

Tweede land is Amerika. In september kwamen bijna 3500 Amerikanen naar Curaçao. Uit Zuid-Amerika kwamen bijna 2500 toeristen, de meeste uit Brazilië. Bovenop al die cijfers bezochten ook nog eens zeven cruiseschepen ons eiland met in totaal bijna 10.000 passagiers.

Lees ook: