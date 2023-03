Stefan de Kok wordt nieuwe secretaris van het College financieel toezicht op secretariaat Curaçao

WILLEMSTAD – Stefan de Kok is voor één jaar benoemd tot secretaris van het College financieel toezicht op Curaçao. Het secretariaat aan de Rouvilleweg doet financiële onderzoeken en rapportages voor alle zes eilanden. Hij volgt Ray Thuis op die drie-en-een-half jaar op die post zat.

De Kok is sinds mei 2018 werkzaam in Willemstad als plaatsvervangend secretaris. Daarvoor was hij hoofd Economische Statistiek bij het Centraal Bureau voor de Statistiek in Nederland en bekleedde hij verschillende functies bij zowel Rabobank als bij ABN Amro Bank.

De nieuwe Cft-secretaris studeerde bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en behaalde een executive master in finance aan de Tias School for Business and Society in Tilburg.

De benoeming op deze functie is tot stand gekomen via de algemene procedure voor functies binnen de Algemene Bestuursdienst. De werving en selectie voor deze benoeming is gedaan door het directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst.

De secretaris wordt bijgestaan door beleidsadviseurs en ondersteunend personeel. Op dit moment

zijn er achttien mensen werkzaam bij het secretariaat.