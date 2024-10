Onderwijs STEM-kamp keert terug naar Curaçao met beurzen voor jongeren van 8 tot 21 jaar Dick Drayer 04-10-2024 - 2 minuten leestijd

WILLEMSTAD – Het innovatieve STEM-kamp Discover the World of STEM komt in oktober terug naar Curaçao en biedt dit jaar dankzij financiële steun beurzen aan voor jongeren die anders niet zouden kunnen deelnemen. Het kamp, gericht op jongeren van 8 tot 21 jaar, vindt plaats van 7 tot en met 9 oktober en heeft als doel wetenschap, technologie, engineering en wiskunde toegankelijk te maken voor iedereen.

Het interactieve leerevenement geeft jongeren de kans om deel te nemen aan workshops zoals gameontwikkeling, robotica en eenvoudige machines. Deze activiteiten zijn ontworpen om nieuwsgierigheid te stimuleren, probleemoplossend denken te bevorderen en hen bewust te maken van de steeds groeiende rol van technologie in de wereld. Op 11 oktober wordt het kamp afgesloten met een spectaculaire showcase van de projecten die door de deelnemers zijn ontwikkeld.

Dankzij de ondersteuning van SIMIA en de Curaçao Investment & Export Promotion Agency (CINEX) kunnen kinderen die financieel minder draagkrachtig zijn, profiteren van een beursprogramma. “Met Discover the World of STEM willen we laten zien dat wetenschap en technologie niet alleen de toekomst vormen, maar ook leuk en toegankelijk zijn voor iedereen,” zegt Sugeidy Windster, directeur van de Bright Club Foundation, de organisatie achter het kamp.

Het doel van het kamp is om jongeren kennis te laten maken met de fascinerende wereld van STEM en hen vaardigheden bij te brengen die hen voorbereiden op de banen van de toekomst. Naast technische vaardigheden zoals programmeren en robotica, richt het kamp zich ook op het ontwikkelen van sociale vaardigheden zoals teamwork, kritisch denken en creativiteit. Door deze combinatie en een sterke focus op inclusiviteit hoopt het kamp de jeugd van Curaçao te inspireren om bij te dragen aan een duurzame en innovatieve toekomst.

