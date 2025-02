Sint Maarten Stemfraude op Sint-Maarten: een inkijkje in ‘vote buying’ Dick Drayer 04-02-2025 - 4 minuten leestijd

PHILIPSBURG – Op 1 augustus 2024 werden drie personen gearresteerd in een onderzoek naar stemfraude op Sint-Maarten. Een van hen was het toenmalige parlementslid Akeem Arrindell, van de United Peoples Party die werd beschuldigd van het kopen van stemmen tijdens de parlementsverkiezingen op 11 januari van dat jaar. Nu de rechter de vonnissen heeft gepubliceerd, komt er een gedetailleerd beeld naar voren van hoe vote buying plaatsvindt en hoe het democratische proces werd ondermijnd.

De vonnissen schetsen een duidelijk beeld van hoe Arrindell en zijn medeverdachten te werk gingen. Zij maakten gebruik van tussenpersonen om stemmen te ronselen. In ruil voor een financiële vergoeding stemden kiezers op de politicus en leverden zij bewijs van hun stem door een foto van het ingevulde stembiljet te sturen.

Uit de rechtsdocumenten blijkt dat Akeem Arrindell niet alleen betrokken was bij het kopen van stemmen, maar dat hij actief de uitvoering ervan coördineerde. Hij verstrekte geld aan zijn tussenpersonen, gaf instructies en keurde de ontvangen foto’s goed. Hiermee stond hij aan het hoofd van een georganiseerde fraudeconstructie die de uitkomst van de verkiezingen probeerde te beïnvloeden.

Tussenpersonen

Naast Arrindell waren er nog twee andere verdachten, die in de vonnissen als verdachte worden aangeduid. Verdachte 1 fungeerde als een sleutelfiguur in het ronselen van stemmen. Hij benaderde kiezers persoonlijk en bood bedragen variërend van $100 tot $200 om hun stem aan Arrindell te geven. Deze kiezers kregen de opdracht om hun stem met een foto te bewijzen. Zodra de afbeelding door Arrindell was goedgekeurd, ontvingen zij hun geld.

Verdachte 2 speelde een kleinere rol, maar was eveneens betrokken bij het proces. Zij bood een familielid $100 aan om op Arrindell te stemmen.

Uit het vonnis blijkt dat sommige kiezers actief op zoek gingen naar geld in ruil voor hun stem. In sommige gevallen werden zij benaderd door de tussenpersonen, maar er waren ook kiezers die zelf hun stem te koop aanboden.

Oordeel

De rechter was onverbiddelijk in zijn oordeel: Arrindell en zijn medeverdachten hadden de fundamenten van de democratie beschadigd. Door stemmen te kopen, beïnvloedden zij de verkiezingsuitslag op onrechtmatige wijze en ondermijnden zij het vertrouwen in het politieke systeem.

Arrindell werd veroordeeld tot 18 maanden cel. Verdachte 1 en Verdachte 2 kregen lichtere straffen, mede omdat hun rol beperkter was. De rechter benadrukte in zijn vonnis dat het kopen van stemmen een ernstig misdrijf is dat het democratisch proces bedreigt en dat dergelijke praktijken niet onbestraft mogen blijven.

Deze zaak toont hoe kwetsbaar verkiezingen kunnen zijn voor corruptie, vooral in kleinere gemeenschappen waar geld een doorslaggevende factor kan zijn bij het stemgedrag. Het laat zien hoe politici en hun netwerken gebruik maken van economische kwetsbaarheid om politieke macht te verkrijgen en te behouden.

Impact

Het vonnis tegen Arrindell en zijn medeverdachten dient als een waarschuwing voor andere politici en kiezers. De autoriteiten op Sint-Maarten hebben laten zien dat zij bereid zijn op te treden tegen verkiezingsfraude, maar de vraag blijft of dit voldoende zal zijn om toekomstige gevallen van vote buying te voorkomen.

Om stemfraude effectief tegen te gaan, zijn strengere controles nodig, evenals bewustwordingscampagnes die het belang van eerlijke verkiezingen benadrukken. Zolang economische onzekerheid blijft bestaan en politici geld gebruiken als middel om stemmen te winnen, blijft vote buying een dreiging voor de democratie van Sint-Maarten.

