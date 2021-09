Sterilisatieacties voor (zwerf)katten in oktober, november & december

68 Gedeeld

WILLEMSTAD – In navolging op het laatste grote project maart dit jaar organiseert de stichting nog een drietal projecten voor het einde van het jaar om zo het enorme overschot aan zwerfkatten tegen te gaan. Het dierenleed wat gepaard gaat met dit enorme overschot aan katten op het eiland is een doorn in het oog van de stichting.

De stichting werkt samen met Nederlandse dierenartsen die om toerbeurt ons eiland bezoeken in oktober, november en december. De dierenartsen zetten zich geheel belangeloos in om mee te strijden tegen het dierenleed op Curaçao. In dit laatste kwartaal wil de stichting nog minimaal 500 (zwerf)katten steriliseren en vaccineren.

De eerste sterilisatieactie start op 19 oktober in de eigen opvang van de stichting op Bandabou. Tijdens deze acties zullen zwerfkatten worden ingevangen en gesteriliseerd en kunnen eigenaren die zelf niet de financiële middelen hebben hun kat aanbieden voor gratis sterilisatie. Eigenaren kunnen zich aanmelden voor gratis sterilisatie van hun kat via [email protected].

