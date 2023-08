Sterke toename van economische controles en inspecties op Curaçao in eerste helft 2023

Geschatte leestijd: 2 minuten

WILLEMSTAD – Van januari tot juni 2023 heeft het Economisch Inspectieteam van het Ministerie van Economische Ontwikkeling op Curaçao een aanzienlijke toename laten zien in het aantal uitgevoerde controles. Er zijn in deze periode in totaal bijna 1400 economische controles en 1100 IJkwezen controles uitgevoerd. Dit toont een aanzienlijke stijging in vergelijking met dezelfde periode in 2022.

Het doel van deze inspecties, die dagelijks plaatsvinden, is om de inflatie te beteugelen en zowel leveranciers als consumenten te beschermen. Het team voert onder meer controles uit op de prijsindicatie van producten, naleving van bedrijfsvoorschriften, door de overheid gereguleerde product- en dienstenprijzen, en operationele uren.

Naast economische inspecties voert het IJkwezen – binnen het Economisch Inspectiedepartement – controles uit op gewicht, meting en meet- en weeginstrumenten voor commercieel gebruik. Dit omvat inspecties bij benzinestations en weegschalen in supermarkten, winkels en apotheken.

Curaçao is verdeeld in vijf verschillende zones voor inspectie. Elke drie maanden worden de inspecteurs toegewezen aan een andere zone om de noodzakelijke controles uit te voeren. Het departement voert controles uit volgens een jaarlijks planningsschema, maar reageert ook op mogelijke klachten van de gemeenschap.