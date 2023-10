Stichting Alton Paas organiseert fundraising in november

WILLEMSTAD – Fundashon Alton Paas organiseert op 10 november een fundraising evenement bij Winkelcentrum Colon. Het gaat om een evenement in de vorm van voedselverkoop vanuit een foodtruck, een Truk’i Pan, met als doel een toekomst zonder beperking te creëren voor mensen met een dwarslaesie en andere neurologische aandoeningen.

Voor dit fondsenwervende evenement kunnen mensen vooraf bestellen uit kipbroodjes, porkchopbroodje biefstukbroodje of een cup soep. De stichting vraagt participanten hun bestelling plaatsen vóór 3 november.

Voedselbank

Een speciaal element van dit fundraising evenement is ook de mogelijkheid om voedsel te schenken aan mensen in nood, via een samenwerking met de Voedselbank. Het voedsel wordt gedistribueerd naar mensen die het nodig hebben.

Dus als je het voedsel niet voor jezelf wilt kopen, kun je het voedsel kopen om te doneren via de Voedselbank.

Dit fundraising evenement is een speciale gelegenheid voor Fundashon Alton Paas, georganiseerd door vrijwilligers en met steun van de lokale chef-kok, Malcolm Helmijr. Het doel is om 1000 maaltijden te verkopen.

Meedoen

Fundashon Alton Paas werd opgericht op 7 september 2012 en werkt aan het realiseren van een Curaçao waarbij mensen met een lichamelijke beperking bijvoorbeeld een moeder in haar rolstoel die haar kind naar school brengt.

De lichamelijke beperking is in de visie van de stichting Alton Paas geen reden om niet mee te kunnen doen in de samenleving.

Op Curaçao krijgt gemiddeld één persoon per dag een stroke. Dit betekent dat er gemiddeld vierhonderd nieuwe mensen per jaar zijn die op de een of andere manier lijden aan verlamming of een andere mobiliteitsbeperking.