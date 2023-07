Stichting BEULAH organiseert congres ter viering van de Internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst

ROTTERDAM – Op zaterdag 2 september organiseert stichting BEULAH een congres in Theater Zuidplein in Rotterdam. Vertegenwoordigers van drie onafhankelijke Pan-Afrikaanse Caribische NGO’s uit St.-Eustatius, Aruba en Sint-Maarten spreken onder andere over het Nederlandse slavernijverleden op de Caribische eilanden, herstelbetalingen voor nazaten van de Nederlandse slavernij, het VN-dekolonisatieproces en de filosofie van het Pan-Afrikanisme.

Het evenement wordt gehouden ter ere van de Internationale dag van mensen van Afrikaanse afkomst. Die is door de Verenigde Naties in 2021 uitgeroepen en valt jaarlijks op 31 augustus.

Het congres wordt bijgewoond door vertegenwoordigers van verschillende organisaties. Kenneth Cuvalay vertegenwoordigt de St. Eustatius African Burial Grounds Alliance, bekend van de documentaire ‘Story of Bones’. Evenals de wereldwijd bekende klinisch psycholoog, Pan-Afrikanist en activist Umar Ifatunde Johnson.

Namens Stichting Pro Soualiga uit Sint-Maarten spreekt Denicio Brison, die in 2021 een rechtszaak tegen de Nederlandse staat heeft aangespannen. Ook Gisele Sint Jago, bekend van haar protestoptreden met het lied ‘Oh Freedom’ voor Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en prinses Amalia aan de Universiteit van Aruba, spreekt tijdens het congres.

Stichting BEULAH, opgericht in 2011 door docente en juriste Gisele Sint Jago ter nagedachtenis aan haar moeder, docente Beulah D. Philips, heeft als missie om Black Empowerment, Unity, Liberty, Advocacy en Human rights te bevorderen.

De Arubaanse stichting werkt samen met Dr. Umar om een platform te bieden aan verschillende Pan-Afrikaanse NGO’s en Afro-Caribische experts, zodat hun perspectieven een breder publiek bereiken.