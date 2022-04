Stichting Favela Street presenteert korte films in de Movies

WILLEMSTAD – Stichting Favela Street presenteert op zaterdag 23 april tijdens een feestelijke première in The Movies Otrabanda de films ‘É KOSECHA’ over Favela Street Curaçao en ‘A WEST SIDE STORY’ over Favela Street Amsterdam.



De films gaan over de kracht, energie en impact van Favela Street, de stichting van Rocky Hehakaija en haar team. Daarnaast wordt een uniek kijkje achter de schermen gegeven van het programma dat de jongeren hebben doorlopen en waar dat toe heeft geleid. Rashel Hawker opent de ochtend en verzorgt de presentatie en de Q&A na afloop.



West Side Story

A West Side Story is een korte film die de kracht, energie en impact van Favela Street laat zien. We zien hoe in Amsterdam West elke maandagavond een groep jonge meiden les krijgt van inspirerende, veelal vrouwelijke trainers. Veel van deze trainers hebben een topsport-achtergrond.



Favela Street biedt de deelnemers een veilige omgeving waar ze plezier kunnen maken, zichzelf kunnen ontwikkelen en ‘de wereld buiten West’ kunnen ontdekken. Iets dat normaliter niet vanzelfsprekend is voor deze jonge meiden. Ook leren we oprichter Rocky zelf kennen.



De film laat zien waarom het zo hard nodig is dat Favela Street er is. Het toont ons dat het niet altijd even makkelijk is om als jongere op te groeien en dat het niet vanzelfsprekend is om op te groeien in een veilige en stimulerende omgeving.



Hoofdfilm



É Kosecha is een korte film die het verhaal vertelt van drie Curaçaose jongeren die onderdeel zijn van het Favela Street programma op Curaçao.



Rogier uit Fuik, Stephanie uit Monte Verde en Riesmarly Tokaay uit Marchena. De film geeft een unieke, authentieke en bijzondere inkijk in het leven van deze jongeren en in het dagelijks leven van Curaçao. Ze groeien op in wijken waar ze te maken hebben met sociale uitsluiting.



Dankzij hun postcode, huidskleur, gender of seksuele geaardheid hebben ze minder kans om het beste uit zichzelf te halen. Het programma is begin 2019 gestart en de film laat de laatste fase hiervan zien. In totaal is de groep meer dan 2,5 jaar samen geweest.

