Stichting Kenley Jansen schenkt Kenley’s locker aan CMC

WILLEMSTAD – Kenley Jansen en zijn vrouw Gianni hebben een “Kenley’s Locker” gedoneerd aan de kinderafdeling van het Curaçao Medical Center.

“Kenley’s Locker” is het community outreach-programma van de Kenley Jansen Foundation. Deze kluisjes met Jansen-thema bevatten Ipads en Nintendo-schakelaars met games en dienen als bron van vermaak en afleiding voor kinderen die in het CMC zijn opgenomen.

Kenley en Gianni Jansen hebben zelf kinderen. Toen hun oudste zoon kortstondig in het ziekenhuis in de VS werd opgenomen, merkte het paar een gebrek aan speelgoed en amusement voor de kinderen in het ziekenhuis op. Toen ontstond het idee voor “Kenley’s Locker”. Het belang van speelgoed en entertainment voor kinderen die veel meemaken is Gianni niet ontgaan.

CMC zegt gezegend te zijn met dit geschenk, omdat het iets is waar kinderen mee kunnen omgaan als ze ziek zijn en terwijl ze herstellen, gewoon om hun geest af te leiden van alles wat ze doormaken.