Stichting Kitten Rescue Curaçao viert sterilisatie succes en ontvangt royale ondersteuning

WILLEMSTAD – Deze week vierde Stichting Kitten Rescue Curaçao een mijlpaal in hun voortdurende inzet voor dierenwelzijn. Dierenarts Piet Hellemans, ambassadeur van de stichting, steriliseerde de duizendste kat van het jaar. In lijn met voorgaande jaren slaagde de stichting er opnieuw in om meer dan 1000 katten te steriliseren, waaronder die van eigenaren met beperkte financiële middelen en zwerfkatten.

Het doel van deze sterilisatie-inspanningen is tweeledig: het voorkomen van ongewenste geboorten en het streven naar een gezond evenwicht in het aantal katten op het eiland. Stichting Kitten Rescue Curaçao erkent het massaal steriliseren als de meest effectieve aanpak om het dierenwelzijn te verbeteren en het aantal zwerfdieren op straat te verminderen.

Na het afronden van het duizendste sterilisatieproject overhandigde Piet Hellemans een cheque aan Miriam en Marcel, de bevlogen initiatiefnemers achter deze succesvolle sterilisatiecampagne. De gulle bijdrage van stichting DierenLot en stichting Abri voor Dieren, ter waarde van 43.563,- Euro (ruim 86.000 ANG), is specifiek bestemd voor het steriliseren en chippen van katten in 2024.

Met de steun van deze gulle bijdrage, streeft Stichting Kitten Rescue Curaçao ernaar om in 2024 opnieuw minimaal 1000 katten te steriliseren, met de medewerking van vrijwillige Nederlandse dierenartsen. Daarnaast is de stichting van plan om de samenwerking met lokale dierenartsen te intensiveren, met als doel een nog groter aantal sterilisaties te kunnen uitvoeren. Deze lokale samenwerking staat hoog op de agenda van de stichting voor het komende jaar.