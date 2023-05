Stichting Ser’i Otrobanda in race voor prestigieuze Appeltjes van Oranje

WILLEMSTAD – Stichting Ser’i Otrobanda maakt kans op de Appeltjes van Oranje prijs 2023, een prestigieuze Nederlandse onderscheiding. De stichting strijdt met haar bijzondere project ‘Hòfinan Ser’i Otrobanda’ – gemeenschapstuinen in de wijk Ser’i Otrobanda – in de tweede ronde voor een plek in de finale. De stemming voor deze ronde loopt van 31 mei tot 9 juni.

Het project ‘Hòfinan Ser’i Otrobanda’ moedigt gezond eten aan en stelt bewoners in staat hun eigen groenten en fruit te kweken. Dit initiatief vermindert niet alleen de voedselkosten, maar draagt ook bij aan een sterkere gemeenschap. Het brengt bewoners van diverse afkomsten en culturen bij elkaar in een gezamenlijk tuin.

Het initiatief stimuleert bewoners om samen te tuinieren, te oogsten en voor hun eigen consumptie te zorgen. Dit heeft al geleid tot het ontstaan van nieuwe vriendschappen en een groter begrip en respect voor de diverse culturen binnen de wijk.

De Stichting Ser’i Otrobanda, opgericht tien jaar geleden, heeft een reputatie opgebouwd als organisator van diverse wijkprojecten. De stichting is er trots op dat Ser’i Otrobanda nu een van de schoonste wijken van Curaçao is, dankzij de inzet van de bewoners en lokale bedrijven.

Een van de ambitieuze plannen van de stichting is de bouw van een groene brug. Deze brug, gepland via de Arubastraat, zal de oostelijke en westelijke delen van Ser’i Otrobanda met elkaar verbinden. Het doel van deze brug is niet alleen het verbeteren van de mobiliteit van de bewoners, maar ook het aantrekken van toeristen om te genieten van de sociale en artistieke ontwikkelingen in de wijk.

Het Oranje Fonds beloont met de Appeltjes van Oranje initiatieven die bijdragen aan een inclusieve gemeenschap. Stichting Ser’i Otrobanda hoopt met het winnen van deze prijs meer te kunnen investeren in de wijk en niet alleen de bewoners, maar ook meer bezoekers en toeristen aan te trekken. Dit draagt bij aan de economie van Curaçao en kan als inspiratie dienen voor andere organisaties in het Koninkrijk.